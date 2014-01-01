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Воскрешение (сериал, 2014) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

2014, Resurrection
Фэнтези18+

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О сериале

Что если все те, с кем мы навсегда попрощались, однажды вернутся? Речь идет не вовсе не о восстании зомби – просто представьте, что некогда погибший человек вдруг воскрес – в том же возрасте, в том же обличье, в котором уходил на тот свет.

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Страна
США
Жанр
Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Воскрешение»