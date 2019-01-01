UFC 237 (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Поединок между действующей чемпионкой в минимальном весе Роуз Намаюнас и занимающей второе место рейтинга Джессикой Андрадэ в Рио-де-Жанейро. Намаюнас дважды одержала победу над бывшей чемпионкой Йоанной Енджейчик, которой несколько лет назад Андрадэ уступила в борьбе за титул.



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