UFC Fight Night Las Vegas 30 (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В главном бою вечера Александр Волков постарается продлить серию до трех побед. Его соперник, Сирил Ган на данный момент не потерпел ни одного поражения в промоушене. Оба бойца участвуют в титульной гонке и находятся в ТОП-5 тяжелого дивизиона.



Сериал Ворли Алвес vs Джеремая Уэллс 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.