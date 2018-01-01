Волшебники. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Волшебники
3-й сезон
5-я серия

Волшебники (сериал, 2018) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

8.72018, The Magicians
Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Молодые люди, слегка за двадцать, изучают в современном Нью-Йорке магию и обнаруживают, что волшебный мир, о котором они читали в детстве, не только реален, но еще и очень опасен.

Сериал Волшебники 3 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Волшебники»