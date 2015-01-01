WinkСериалыВолшебники1-й сезон3-я серия
Волшебники (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.72015, The Magicians
Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Молодые люди, слегка за двадцать, изучают в современном Нью-Йорке магию и обнаруживают, что волшебный мир, о котором они читали в детстве, не только реален, но еще и очень опасен.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- ДЛРежиссёр
Джеймс
Л. Конуэй
- ДСРежиссёр
Джон
Скотт
- ДБРежиссёр
Джошуа
Батлер
- СМАктриса
Стелла
Маив
- ХЭАктёр
Хейл
Эйплмен
- АГАктёр
Арджун
Гупта
- СБАктриса
Саммер
Бишил
- ОТАктриса
Оливия
Тейлор Дадли
- ДРАктёр
Джейсон
Ральф
- ДТАктриса
Джейд
Тейлор
- БКАктриса
Бриттани
Каррен
- РУАктёр
Рик
Уорси
- ТЭАктёр
Тревор
Эйнхорн
- ЛГСценарист
Лев
Гроссман
- ЛФСценарист
Леа
Фонг
- СГПродюсер
Сера
Гэмбл
- Продюсер
Майкл
Лондон
- Продюсер
Джон
МакНамара
- СНМонтажёр
Стивен
Невиус
- ТКМонтажёр
Терри
Келли
- ДГМонтажёр
Джейсон
Гоурсон
- КРОператор
Кори
Робсон
- ФДОператор
Франсуа
Дажене
- ТБОператор
Томас
Бёрстин
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс