Волшебная кухня (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал о девочке, которая очень хочет научиться готовить и попадает в необычную кухню, где совсем не страшно ошибаться. Майя мечтает овладеть кулинарным мастерством, но мама считает, что дочь слишком мала для такого. Расстроенная девочка строит в своей комнате игрушечную кухню, в которую потом магическим образом переносится сама. Обитатели кухни всегда готовы поделиться с ней новыми интересными рецептами и помочь справиться с непростыми кулинарными задачами. А в качестве взрослого здесь — веселый и дружелюбный Хозяин кухни.

