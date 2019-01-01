Волшебная кухня. Сезон 1. Серия 40
Wink
Детям
Волшебная кухня
1-й сезон
40-я серия
8.12019, Волшебная кухня. Сезон 1. Серия 40
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

Волшебная кухня (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

О сериале

Развивающий мультсериал о девочке, которая очень хочет научиться готовить и попадает в необычную кухню, где совсем не страшно ошибаться. Майя мечтает овладеть кулинарным мастерством, но мама считает, что дочь слишком мала для такого. Расстроенная девочка строит в своей комнате игрушечную кухню, в которую потом магическим образом переносится сама. Обитатели кухни всегда готовы поделиться с ней новыми интересными рецептами и помочь справиться с непростыми кулинарными задачами. А в качестве взрослого здесь — веселый и дружелюбный Хозяин кухни.

Сериал Волшебная кухня 1 сезон 40 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Волшебная кухня»