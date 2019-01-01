Волшебная кухня. Сезон 1. Серия 34
Wink
Детям
Волшебная кухня
1-й сезон
34-я серия
8.12019, Волшебная кухня. Сезон 1. Серия 34
Мультсериалы0+

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Волшебная кухня (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн

Сюжет

Развивающий мультсериал о девочке, которая очень хочет научиться готовить и попадает в необычную кухню, где совсем не страшно ошибаться. Майя мечтает овладеть кулинарным мастерством, но мама считает, что дочь слишком мала для такого. Расстроенная девочка строит в своей комнате игрушечную кухню, в которую потом магическим образом переносится сама. Обитатели кухни всегда готовы поделиться с ней новыми интересными рецептами и помочь справиться с непростыми кулинарными задачами. А в качестве взрослого здесь — веселый и дружелюбный Хозяин кухни.

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8.3 КиноПоиск

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