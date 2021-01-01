Handmade (сериал, 2021) сезон 1 серия 18022 смотреть онлайн
8.62021, Волга 24, маленькая машинка из пластилина, своими руками
Блог, DYI18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Занимаюсь творчеством. Делаю автомобили из пластилина, не просто машинки, а прорабатывая все до мелочей. Делаю в моделях двигатель, выделяю салон, и даже днище автомобиля. Делаю машины как для коллекции так и для уничтожения. Разбиваю машины из пластилина разными способами, скажем так, устраиваю «краш тесты» Так как пластилин может мнутся и деформироваться, напоминая реальные повреждения настоящих автомобилей.
