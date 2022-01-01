Воин природы. Серия 4
Wink
Сериалы
Воин природы
1-й сезон
4-я серия
8.22022, Nature's Warriors
Документальный, Приключения18+

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Воин природы (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Сериал о львах, которых неслучайно прозвали царями зверей. Сейчас грозные африканские хищники переживают не лучшие времена — более 90% их территорий пострадало из-за действий человека. Как они приспосабливаются к этим катастрофическим изменениям и есть ли у львов будущее?

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Страна
Австралия
Жанр
Приключения, Документальный
Время
45 мин / 00:45

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