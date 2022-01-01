Воин природы (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сериал о львах, которых неслучайно прозвали царями зверей. Сейчас грозные африканские хищники переживают не лучшие времена — более 90% их территорий пострадало из-за действий человека. Как они приспосабливаются к этим катастрофическим изменениям и есть ли у львов будущее?



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