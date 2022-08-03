Военная разведка: Западный фронт. Серия 1
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Военная разведка: Западный фронт
1-й сезон
1-я серия

Военная разведка: Западный фронт (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2010, Военная разведка: Западный фронт. Серия 1
Приключения, Военный18+

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О сериале

Секретной группе 5-го разведывательного управления РККА поручают только особо опасные задания. Никому не известны имена бойцов этого подразделения, но их заслуги Отечество никогда не забудет. В послужном списке героев сотни заданий - уничтожение отряда фашистских провокаторов, переброска секретных документов, поимка вражеских диверсантов, организации прикрытия советских резидентов и многие другие подвиги, информация о которых до сих пор хранится в военных архивах под грифом «совершено секретно»…

Страна
Россия
Жанр
Военный, Приключения
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Военная разведка: Западный фронт»