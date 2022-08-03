Водолей. Сезон 2. Серия 3
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Водолей (сериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

7.92016, Aquarius
Триллер, Биография18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История о полицейских, которые работают под прикрытием, пытаясь выследить Чарльза Мэнсона и его секту под названием «Семья» до того, как они совершат ряд жестоких убийств.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Водолей»