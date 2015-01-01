Водолей. Сезон 1. Серия 8
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8-я серия

Водолей (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

7.92015, Aquarius
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История о полицейских, которые работают под прикрытием, пытаясь выследить Чарльза Мэнсона и его секту под названием «Семья» до того, как они совершат ряд жестоких убийств.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Водолей»