Водолей (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

История о полицейских, которые работают под прикрытием, пытаясь выследить Чарльза Мэнсона и его секту под названием «Семья» до того, как они совершат ряд жестоких убийств.



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