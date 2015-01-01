Водолей (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
7.92015, Aquarius
Триллеры, Криминал18+
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Сюжет
История о полицейских, которые работают под прикрытием, пытаясь выследить Чарльза Мэнсона и его секту под названием «Семья» до того, как они совершат ряд жестоких убийств.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДПРежиссёр
Джонас
Пейт
- МЦРежиссёр
Майкл
Цинберг
- Режиссёр
Джон
Эмиел
- НМРежиссёр
Нельсон
МакКормик
- Актёр
Дэвид
Духовны
- Актёр
Грэй
Дэймон
- ГЭАктёр
Гетин
Энтони
- ЭДАктриса
Эмма
Дюмон
- КХАктриса
Клэр
Холт
- Актёр
Брайан
Ф. �О’Бирн
- ЭЧАктриса
Эмбир
Чилдерс
- ММАктриса
Михаэлла
МакМанус
- УРАктриса
Уитни
Роуз Пинн
- СГСценарист
Сера
Гэмбл
- МАПродюсер
Марти
Адельштейн
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- ЭБХудожница
Эллен
Брилл
- КБХудожник
Карлос
Барбоза
- ДВМонтажёр
Дженнифер
Ван Готем
- ЛЭОператор
Лукас
Эттлин
- АСОператор
Аттила
Салаи
- УСКомпозитор
У.Г.
Снаффи Уолден