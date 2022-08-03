9 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Водный и другие виды транспорта
9 класс. География
Общая характеристика хозяйства России
С помощью данного видеоурока вы сможете самостоятельно изучить тему Водный и другие виды транспорта. Пользователи смогут узнать много нового о том, что, казалось бы, хорошо всем знакомо, - транспорте. Учитель расскажет о двух видах транспорта речном и морском, а затем даст характеристики каждому из этих видов.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

