Водила-разводила. Сезон 1. Серия 5
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Водила-разводила
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Водила-разводила (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

2018, Водила-разводила. Сезон 1. Серия 5
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Что можно ожидать от поездки на такси? Всего, чего угодно, если за рулем оказывается звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов! В шоу «Водила-разводила» он предстанет в роли крутого пранкера и втянет ничего не подозревающих пассажиров в невообразимые истории.

Сергей Ершов выезжает на своей машине, в которой установлены видеокамеры, в качестве простого екатеринбургского таксиста. Он берет самых разных пассажиров, никто из которых не подозревает, что попадет в фантастическую историю-розыгрыш. Съемочная группа подготовила для пассажиров прыжки с моста, детективные истории с продажей органов, встречи с псевдоагентами ФСБ, поездки в жуткие заброшенные места, поездки на машине скорой помощи и многое другое.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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