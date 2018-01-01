Водила-разводила (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Что можно ожидать от поездки на такси? Всего, чего угодно, если за рулем оказывается звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов! В шоу «Водила-разводила» он предстанет в роли крутого пранкера и втянет ничего не подозревающих пассажиров в невообразимые истории.



Сергей Ершов выезжает на своей машине, в которой установлены видеокамеры, в качестве простого екатеринбургского таксиста. Он берет самых разных пассажиров, никто из которых не подозревает, что попадет в фантастическую историю-розыгрыш. Съемочная группа подготовила для пассажиров прыжки с моста, детективные истории с продажей органов, встречи с псевдоагентами ФСБ, поездки в жуткие заброшенные места, поездки на машине скорой помощи и многое другое.



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