Во все тяжкие (в переводе Гоблина) (сериал, 2013) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн

Один из лучших сериалов в истории, уже ставший современной классикой, обрел новое, еще более дерзкое звучание в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — скромный учитель химии Уолтер Уайт, который высвобождает свою годами подавляемую тeмную сторону, узнав о смертельном диагнозе.



Сериал Во все тяжкие (в переводе Гоблина) 5 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.