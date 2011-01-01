Во все тяжкие (в переводе Гоблина) (сериал, 2011) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Во все тяжкие (в переводе Гоблина). Сезон 4. Серия 12
Во все тяжкие (в переводе Гоблина)
4-й сезон
12-я серия

9.42011, Breaking Bad
Криминал, Драма18+

О сериале

Один из лучших сериалов в истории, уже ставший современной классикой, обрел новое, еще более дерзкое звучание в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — скромный учитель химии Уолтер Уайт, который высвобождает свою годами подавляемую тeмную сторону, узнав о смертельном диагнозе.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.5 IMDb

