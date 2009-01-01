Во все тяжкие (в переводе Гоблина). Сезон 2. Серия 9
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Во все тяжкие (в переводе Гоблина)
2-й сезон
9-я серия

Во все тяжкие (в переводе Гоблина) (сериал, 2009) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

9.42009, Breaking Bad
Криминал, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Один из лучших сериалов в истории, уже ставший современной классикой, обрел новое, еще более дерзкое звучание в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — скромный учитель химии Уолтер Уайт, который высвобождает свою годами подавляемую тeмную сторону, узнав о смертельном диагнозе.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Во все тяжкие (в переводе Гоблина)»

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