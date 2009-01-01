Во все тяжкие (в переводе Гоблина) (сериал, 2009) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
9.42009, Breaking Bad
Криминал, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Один из лучших сериалов в истории, уже ставший современной классикой, обрел новое, еще более дерзкое звучание в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — скромный учитель химии Уолтер Уайт, который высвобождает свою годами подавляемую тeмную сторону, узнав о смертельн�ом диагнозе.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Драмы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
9.5 IMDb
- ММРежиссёр
Мишель
Макларен
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- Режиссёр
Винс
Гиллиган
- Ре�жиссёр
Колин
Бакси
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- АГАктриса
Анна
Ганн
- АПАктёр
Аарон
Пол
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- ББАктриса
Бетси
Брандт
- АМАктёр
АрДжей
Митти
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актёр
Джонатан
Бэнкс
- СМАктёр
Стивен
Майкл Кесада
- Сценарист
Винс
Гиллиган
- СКСценарист
Сэм
Кэтлин
- ТШСценарист
Томас
Шнауц
- ДХСценарист
Дженнифер
Хатчинсон
- МБПродюсер
Мелисса
Бернштейн
- Продюсер
Винс
Гиллиган
- Продюсер
Марк
Джонсон
- СЛПродюсер
Стюарт
Лайонс
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- БВХудожник
Билли
В. Рэй
- МСХудожник
Марк
С. Фриборн
- РУХудожник
Робб
Уилсон Кинг
- КДМонтажёр
Келли
Диксон
- СММонтажёр
Скип
Макдональд
- ЛУМонтажёр
Линн
Уиллингэм
- КММонтажёр
Крис
Маккалеб
- МСОператор
Майкл
Словис
- РВОператор
Рейнальдо
Вильялобос
- ААОператор
Артур
Альберт
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер