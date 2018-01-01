Внутри убийства (Внутри) (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.62018, A l'intérieur
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Пациентка психиатрической клиники убита, а еe дневник бесследно исчез. Для лейтенанта полиции Анжель это первое расследование, и оно не будет простым. Она ищет убийцу среди персонала и душевнобольных. Как отличить правду от лжи? Узнать ответ можно, лишь оказавшись у самых границ безумия.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВЛРежиссёр
Винсент
Ланно
- НШАктриса
Ноэми
Шмидт
- ИЖАктёр
Ипполит
Жирардо
- ЖЭАктриса
Жюдит
Эль Зейн
- СТАктёр
Сэмюэл
Тейс
- БДАктриса
Беатрис
Даль
- ЖЖАктёр
Жереми
Жилле
- ГЛАктёр
Грегуар
Лепренс-Ренге
- ФЖАктриса
Флер
Жеффрие
- АРАктёр
Акилле
Ридольфи
- ЭДАктриса
Эмили
Декенн
- БДСценарист
Бруно
Дега
- ЖЛСценарист
Жанна
Ле Гийю
- ММПродюсер
Мари
Масмонтейл
- ЮДАктриса дубляжа
Юлия
Довганишина
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Зачиняев
- ФБМонтажёр
Фредерик
Броос