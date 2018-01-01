Внутри убийства (Внутри) (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Пациентка психиатрической клиники убита, а еe дневник бесследно исчез. Для лейтенанта полиции Анжель это первое расследование, и оно не будет простым. Она ищет убийцу среди персонала и душевнобольных. Как отличить правду от лжи? Узнать ответ можно, лишь оказавшись у самых границ безумия.



