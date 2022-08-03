10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 10 серия 3 смотреть онлайн

Эпоха Екатерины II это поистине великая эпоха в истории Российской империи. Императрица была неординарной личностью: просвещенная, умная, волевая и решительная она мудро правила Россией. Время правления Екатерины II называют просвещенным абсолютизмом политика, при которой в стране господствовали идеи Просвещения. Екатерина II за время своего царствования провела немало реформ: в сфере государственного устройства, в социальной политике и образовании, в экономике, в культуре. Но, с другой стороны, эпоха Екатерины II это время, на которое приходится пик крепостничества и превращение крепостных крестьян фактически в рабов. Более подробно обо всем этом вы узнаете из данного урока.



