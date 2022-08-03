11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

После того как на заседании Пленума ЦК КПСС большинством голосов Н.С. Хрущев был отправлен в отставку, к власти в Советском Союзе пришел Л.И. Брежнев. Вначале его не воспринимали как долгосрочную политическую фигуру, но впоследствии оказалось, что Первый, а потом Генеральный секретарь ЦК КПСС удержал власть в своих руках надолго. При Л.И. Брежневе была принята новая Конституция СССР 1977 г., в которой объявлялись новые права и свободы советских граждан, а также подтверждалось право на выход из СССР союзных республик. Апогеем правления Брежнева считается Московская Олимпиада 1980 г., на которой советская сборная одержала решающую победу. В последние годы Л.И. Брежнев был очень слаб физически из-за своего преклонного возраста и болезней. После его смерти у руководства Советским Союзом побывало несколько человек и СССР постепенно приближался к своему распаду.



