WinkДетям7 класс. История РоссииРоссия в XVII -XVIII ввВнутренняя политика Павла I
7 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
5.72020, Внутренняя политика Павла I
Образовательные0+
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Сюжет
На сегодняшнем занятии мы рассмотрим кратковременное царствование Павла I, длившееся, по странному стечению обстоятельств, 4 года, 4 месяца и 4 дня.
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