Внутренняя политика Павла I
Wink
Детям
7 класс. История России
Россия в XVII -XVIII вв
Внутренняя политика Павла I

7 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

5.72020, Внутренняя политика Павла I
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На сегодняшнем занятии мы рассмотрим кратковременное царствование Павла I, длившееся, по странному стечению обстоятельств, 4 года, 4 месяца и 4 дня.

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