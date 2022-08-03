8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Внутренняя политика Александра III, правившего в 18811894 гг., являлась реакционной в противовес предыдущему императору Александру II. Правительство Александра III стремилось подавить революционное движение в России и обезопасить основы государственного строя. Для этого оно проводило соответствующую законодательную политику внутри страны. Но, кроме того, российское руководство поддерживало лояльные властям слои населения в первую очередь дворянство. В этом направлении тоже проводились различные мероприятия и принимались законы. Также Александр III и его окружение проводило реакционную религиозную политику, поддерживая во всем православие. Обо всем этом подробнее вы узнаете из данного урока.



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