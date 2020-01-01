8 класс. Физика (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке мы вспомним такое важнейшее в курсе физики понятие, как энергия. Повторим конкретные виды механической энергии, которые нам известны, вспомним, от чего они зависят и как меняются при движении тела. Затем будет введено понятие внутренней энергии и будут оговорены ее основные свойства. Мы узнаем взаимосвязь между понятиями внутренняя энергия и температура, а также как они связаны с движением частиц тела (атомов и молекул). В ходе урока будут приведены несколько наглядных практических примеров.





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