8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Период с 1801 по 1812 гг. для Российской империи это период трех крупных затяжных войн со Швецией, Турцией и Ираном. На всех трех направлениях у России были свои территориальные интересы. Несмотря на то что эти войны были тяжелым испытанием для России, она вышла победительницей в каждой из них. Но в ходе военных действий российская армия показала свою относительную техническую и военную слабость, что говорило о необходимости реформировании армии и всей военной системы России. Более подробно об этом в данном уроке.



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