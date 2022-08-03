9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Внешняя политика советского государства в 1920-е гг. это различные отношения сначала России, а после 1922 г. СССР, с другими мировыми державами. Во второе десятилетие XX в. Россия вступила в новом, советском, коммунистическом образе. Ей требовалось дипломатическое признание мировых ведущих держав, что выступало главной задачей внешней политики того времени, которой она добилась на Генуэзской конференции. Отношения СССР со странами Запада в 1920-е гг. это сложная дипломатическая игра. Со странами Востока у Советского Союза дело, наоборот, обстояло легко и просто: страны друг друга признали и поддерживали. То же самое было и в отношениях России, а затем и СССР со странами бывшей Российской империи. Обо всeм этом вы узнаете подробнее из данного урока.



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