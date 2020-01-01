WinkДетям7 класс. История РоссииРоссия в XVII -XVIII ввВнешняя политика с 1725 по 1762 гг.
7 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
5.72020, Внешняя политика с 1725 по 1762 гг.
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Сюжет
На сегодняшнем занятии мы рассмотрим внешнюю политику в 17251762 гг.
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