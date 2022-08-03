WinkДетям10 класс. История РоссииРоссия в 1825–1855 гг.Внешняя политика России в 1825 - 55 гг.
10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 12 серия 3 смотреть онлайн
6.52020, Внешняя политика России в 1825 - 55 гг.
Образовательные18+
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О сериале
На уроке рассматривается Россия в период наивысшей внешнеполитической активности во время царствования Николая, а также вопросы войн, расширения границ и участия страны во всех геостратегических проблемах Европы и мира.
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