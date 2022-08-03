Внешняя политика России в 1825 - 55 гг.
Wink
Детям
10 класс. История России
Россия в 1825–1855 гг.
Внешняя политика России в 1825 - 55 гг.

10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 12 серия 3 смотреть онлайн

6.52020, Внешняя политика России в 1825 - 55 гг.
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На уроке рассматривается Россия в период наивысшей внешнеполитической активности во время царствования Николая, а также вопросы войн, расширения границ и участия страны во всех геостратегических проблемах Европы и мира.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг