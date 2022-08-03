На уроке рассматривается Россия в период наивысшей внешнеполитической активности во время царствования Николая, а также вопросы войн, расширения границ и участия страны во всех геостратегических проблемах Европы и мира.



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