11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Внешняя политика России. Русско-японская война 1904-1905 гг.

На уроке даeтся краткая характеристика основных направлений внешней политики России в начале ХХ в. и более подробно излагаются причины, ход и результаты Русско-японской войны.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

