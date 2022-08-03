WinkДетям11 класс. История РоссииРоссия на рубеже XIX-XX ввВнешняя политика России. Русско-японская война 1904-1905 гг.
11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
6.52020, Внешняя политика России. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На уроке даeтся краткая характеристика основных направлений внешней политики России в начале ХХ в. и более подробно излагаются причины, ход и результаты Русско-японской войны.
