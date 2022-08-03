11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

На уроке даeтся краткая характеристика основных направлений внешней политики России в начале ХХ в. и более подробно излагаются причины, ход и результаты Русско-японской войны.



