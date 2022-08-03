Тема видеоурока Внешняя политика России 17621796 гг.. В ходе изучения данной темы освещаются направления, цели и задачи внешней политики. Борьба монархий с Великой французской революцией, расширение границ России за счет раздела Польши, Шведско-русская война, рассматривается значение русско-турецких войн во внешнеполитической составляющей правления Екатерины II. Особо подчеркнуто значение личности Суворова и Ушакова великих русских командующих, их преданное служение России в тот период.



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