WinkДетям10 класс. История РоссииРоссия в середине – второй половине XVIII в.Внешняя политика России 1762 – 1796 гг.
10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 10 серия 5 смотреть онлайн
6.52020, Внешняя политика России 1762 – 1796 гг.
Образовательные18+
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О сериале
Тема видеоурока Внешняя политика России 17621796 гг.. В ходе изучения данной темы освещаются направления, цели и задачи внешней политики. Борьба монархий с Великой французской революцией, расширение границ России за счет раздела Польши, Шведско-русская война, рассматривается значение русско-турецких войн во внешнеполитической составляющей правления Екатерины II. Особо подчеркнуто значение личности Суворова и Ушакова великих русских командующих, их преданное служение России в тот период.
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