11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 11 серия 3 смотреть онлайн

Данный урок посвящен интересной теме внешней политике Российской Федерации в начале нового тысячелетия. В 2000 г. президентом РФ стал В.В. Путин. С приходом к власти Путин резко изменил внешнеполитический курс России и стал отстаивать ее интересы на международной арене. К Западу у России отношение стало как к соседям, а союзников Путин начал искать на других направлениях, например на Ближнем и Дальнем Востоке, в Азии. Кроме того, после прихода к власти В.В. Путина Российская Федерация стала одним из самых активных участников международной антитеррористической борьбы. Обо всeм этом вы узнаете подробнее из данного урока.



