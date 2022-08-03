После распада СССР Россия, его преемница, столкнулась с множеством проблем как во внутренней, так и во внешней политике. Эти проблемы были настолько серьезные, что значительно ослабили Россию, вследствие чего ей пришлось вести только дружественную внешнюю политику и добиваться своих целей мирным путем. Также Российская Федерация была сторонницей концепции многополярного мира, но такая мировая система была невозможна, и интересами России начали пренебрегать ввиду ее слабости. После некоторых событий, показавших РФ, что Запад намерен любыми способами отстаивать свои интересы, не считаясь с Россией, Б.Н. Ельцин резко изменил внешнеполитический курс страны, так как старая внешняя политика угрожала и ему самому. Более подробнее обо всем этом на данном уроке.



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