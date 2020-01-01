WinkДетям7 класс. История РоссииРоссия в XVII -XVIII ввВнешняя политика Екатерины II
7 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
5.72020, Внешняя политика Екатерины II
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На сегодняшнем занятии мы рассмотрим внешнюю политику Екатерины II, в эпоху царствования которой без участия России не решался ни один крупный вопрос европейской политики.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!