8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Период с 1801 по 1812 гг. является очень важным для внешней политики Российской империи, так как события, в нем произошедшие, вытекали из последних десятилетий еще XVIII в., а сами события первых двенадцати лет XIX в. повлияли на дальнейший внешнеполитический курс России. В эти годы произошло расширение Российской империи на южных рубежах и укрепление ее на Кавказе, Закавказье и Балканском полуострове, но ценой двух масштабных войн. Первая это русско-персидская война 18041813 гг., а вторая русско-турецкая война 18061812 гг. Эти войны велись с перерывами и временными перемириями, а потом опять возобновлялись, но закончились они в обоих случаях победой России. В европейской внешней политике для России самыми важными были сложные отношения с Францией, которая сначала была для нее другом, потом врагом, а потом опять стала союзницей до 1812 г. Обо всем этом подробнее на данном уроке.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

