Anna Sheina (сериал, 2021) сезон 1 серия 313 смотреть онлайн

ВЛОГ: София МЕЧТАЛА о нём ГОД / Подготовка к утреннику / Проблемы со здоровьем после 30-ти / ТЦ БУМ
Привет! Меня зовут Анна Шеина и я знаю, как похудеть быстро и правильно! Помогаю вам рецептами, мотивацией и поддержкой ) - замотивирую на успех в похудении, - покажу крутые рецепты на различную калорийность, - научу получать удовольствие от правильного питания. не будь голодным, я похудею тебя бесплатно, вкусно и быстро!

