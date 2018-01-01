Влог Барби (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Барби влоггер – это эксклюзивная веб-серия, в которой Барби напрямую общается со своей аудиторией обо всем, что происходит в ее жизни. В своих блогах Барби выполняет веселые задания из YouTube, делится своими поделками и открыто говорит о темах, которые у нее на уме, например, когда чувствует себя грустной или понимает, что девочки имеют привычку слишком много извиняться.



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