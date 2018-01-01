Влог Барби. Сезон 1. Серия 11
Wink
Детям
Влог Барби
1-й сезон
11-я серия
7.62018, Barbie Vlog
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

Влог Барби (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

О сериале

Барби влоггер – это эксклюзивная веб-серия, в которой Барби напрямую общается со своей аудиторией обо всем, что происходит в ее жизни. В своих блогах Барби выполняет веселые задания из YouTube, делится своими поделками и открыто говорит о темах, которые у нее на уме, например, когда чувствует себя грустной или понимает, что девочки имеют привычку слишком много извиняться.

Сериал Влог Барби 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.3 IMDb