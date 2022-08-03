10 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В ходе урока все желающие смогут получить представление о теме «Влияние международных отношений на политическую карту мира». Мы рассмотрим этапы формирования политической карты мира с древнего периода (возникновение первых форм государственности) до новейшего периода (от конца Первой мировой войны). Подробно рассмотрим этапы новейшего периода и политические изменения на этих этапах. Вкратце затронем рассмотрение некоторых вопросов международного характера: борьбу с терроризмом, региональные и локальные конфликты, ядерное вооружение.





