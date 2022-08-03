Марко Маура — менеджер успешной технологической компании, выпускающей дорогие спорткары. Марко богат, харизматичен и привлекателен. Но на деле совершенно одинок. Его отдушина — закрытый секс-клуб, в который он ходит, чтобы реализовать свои потаeнные желания.

