Влечение. Сезон 1. Серия 1
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Влечение (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.32019, Instinto
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Марко Маура — менеджер успешной технологической компании, выпускающей дорогие спорткары. Марко богат, харизматичен и привлекателен. Но на деле совершенно одинок. Его отдушина — закрытый секс-клуб, в который он ходит, чтобы реализовать свои потаeнные желания.

Страна
Испания
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Влечение»