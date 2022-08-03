Влечение (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.32019, Instinto
Драма, Детектив18+
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О сериале
Марко Маура — менеджер успешной технологической компании, выпускающей дорогие спорткары. Марко богат, харизматичен и привлекателен. Но на деле совершенно одинок. Его отдушина — закрытый секс-клуб, в который он ходит, чтобы реализовать свои потаeнные желания.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РГРежиссёр
Рохер
Гуаль
- Актёр
Марио
Касас
- Актриса
Ингрид
Гарсия Йонсон
- Актриса
Сильвия
Алонсо
- Актриса
Мирйам
Гальего
- Актёр
Джон
Ариас
- БКАктриса
Бруна
Кузи
- ОКАктёр
Оскар
Касас
- ЭМАктриса
Эльвира
Мингес
- ЛДАктриса
Лола
Дуэньяс
- МСАктёр
Марко
Санс
- АГСценарист
Альберто
Грондона
- Продюсер
Фран
Араухо
- ИКПродюсер
Исмаэль
Кальеха
- РКПродюсер
Рамон
Кампос
- ВМХудожник
Виктор
Молеро
- ПРХудожник
Пепе
Рейес
- СФХудожница
Сюсанна
Фернандес
- ХМОператор
Хакобо
Мартинес
- ЛГКомпозитор
Лусио
Годой