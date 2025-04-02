Властелины воздуха. Сезон 1. Серия 1
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Властелины воздуха (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2024, Властелины воздуха. Сезон 1. Серия 1
Военный, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Летчики из состава 100-й бомбардировочной группы — братства, сплоченного отвагой, потерей и победой — рискуют жизнью на фронтах Второй мировой войны.

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Боевик

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Властелины воздуха»