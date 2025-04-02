Властелины воздуха (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2024, Властелины воздуха. Сезон 1. Серия 1
Военный, Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Летчики из состава 100-й бомбардировочной группы — братства, сплоченного отвагой, потерей и победой — рискуют жизнью на фронтах Второй мировой войны.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДРРежиссёр
Ди
Риис
- РФРежиссёр
Райан
Флек
- АБРежиссёр
Анна
Боден
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- КТАктёр
Каллум
Тернер
- ДМАктёр
Джонас
Мур
- Актёр
Энтони
Бойл
- ДШАктёр
Дэвид
Шилдс
- Актёр
Остин
Батлер
- МГАктёр
Мэтт
Гэвэн
- СКАктёр
Стивен
Кэмпбелл Мур
- ДКАктёр
Джордан
Колсон
- ДКАктёр
Дарра
Коули
- БРАктёр
Бен
Рэдклифф
- ДРСценарист
Ди
Риис
- ДЛСценарист
Дональд
Л. Миллер
- МБСценарист
Морвенна
Бэнкс
- Продюсер
Ник
Кьюз
- ДКПродюсер
Дэвид
Коутсворт
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- КСХудожник
Крис
Сигерс
- МСМонтажёр
Марк
Сэнгер
- СЭМонтажёр
Спенсер
Эверик
- МЧМонтажёр
Марк
Чижевски
- БНКомпозитор
Блейк
Нили