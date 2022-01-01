Властелин колец: Кольца власти (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2022, Властелин колец: Кольца власти. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Боевики18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Несмотря на то, что наступили времена относительного мира, герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье. Повсюду — от самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира — в каждом королевстве герои событий создают наследие, которое будет жить еще долго после их ухода.
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Информация
СтранаСША, Новая Зеландия, Канада
ЖанрыБоевики, Приключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- СХРежиссёр
Санаа
Хамри
- МКАктриса
Маркелла
Кавена
- ЧВАктёр
Чарли
Викерз
- ЛОАктёр
Ллойд
Оуэн
- РНАктёр
Роберт
Нэйрн
- ЧЭАктёр
Чарльз
Эдвардс
- МРАктриса
Меган
Ричардс
- ИКАктёр
Исмаэль
Крус Кордова
- РААктёр
Роберт
Арамайо
- Актриса
Морвет
Кларк
- ДВАктёр
Дэниэл
Вейман
- ДДСценарист
Джастин
Добл
- ДТСценарист
Дж.Р.Р.
Толкин
- ДХПродюсер
Дженнифер
Хатчинсон
- Продюсер
Каллум
Грин
- ДДПродюсер
Джастин
Добл
- РЭХудожник
Рэмси
Эйвери
- РХХудожник
Рик
Хайнрихс
- КМХудожник
Кристиан
Милстед
- ЙФМонтажёр
Йохен
Фицхерберт
- СГМонтажёр
Стефан
Грубе
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири