Властелин колец: Кольца власти. Сезон 1. Серия 1
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Властелин колец: Кольца власти
1-й сезон
1-я серия

Властелин колец: Кольца власти (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2022, Властелин колец: Кольца власти. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Боевики18+

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Сюжет

Несмотря на то, что наступили времена относительного мира, герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье. Повсюду — от самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира — в каждом королевстве герои событий создают наследие, которое будет жить еще долго после их ухода.

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