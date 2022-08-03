На этом занятии вы сможете самостоятельно изучить тему Власть. В начале урока повторите анализ политической сферы деятельности и жизни общества. После этого рассмотрите политику как форму отношений, которые возникают в обществе относительно власти. Дадим определение термину власть, которым обозначают форму социальных отношений между людьми, заставляющей менять поведение отдельных индивидов.



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