10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
6.32020, Власть
Образовательные18+
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О сериале
На этом занятии вы сможете самостоятельно изучить тему Власть. В начале урока повторите анализ политической сферы деятельности и жизни общества. После этого рассмотрите политику как форму отношений, которые возникают в обществе относительно власти. Дадим определение термину власть, которым обозначают форму социальных отношений между людьми, заставляющей менять поведение отдельных индивидов.
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