Власть в ночном городе. Сезон 6. Серия 5
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Власть в ночном городе
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5-я серия

Власть в ночном городе (сериал, 2019) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн

9.22019, Power
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джеймс Сейнт Патрик – владелец элитного ночного клуба в Нью-Йорке и образцовый отец семейства. Однако у его идеальной жизни есть теневая сторона, о которой не знает никто, кроме подельников. Джеймс – наркобарон, до которого мечтает добраться ФБР.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Власть в ночном городе»