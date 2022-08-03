Власть в ночном городе (сериал, 2018) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн
9.22018, Power
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Джеймс Сейнт Патрик – владелец элитного ночного клуба в Нью-Йорке и образцовый отец семейства. Однако у его идеальной жизни есть теневая сторона, о которой не знает никто, кроме подельников. Джеймс – наркобарон, до которого мечтает добраться ФБР.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb
- СБРежиссёр
Сэнфорд
Букставер
- МДРежиссёр
М.
Дж. Бассетт
- РХРежиссёр
Роб
Харди
- ЭОРежиссёр
Эрнан
Отаньо
- ОХАктёр
Омари
Хардвик
- ЛЛАктриса
Лила
Лорен
- ННАктриса
Нэтари
Наутон
- ДСАктёр
Джозеф
Сикора
- ШДАктёр
Шэйн
Джонсон
- РАктёр
Ротими
- Актёр
Майкл
Рейни мл.
- ЛЛАктриса
Ла
Ла Энтони
- ДФАктёр
Джерри
Феррара
- ФСАктёр
Фифти
Сент
- ККСценарист
Кортни
Кемп
- ГЛСценарист
Гари
Леннон
- РХСценарист
Рэнди
Хаггинс
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ККПродюсер
Кортни
Кемп
- БВПродюсер
Барт
Венрич
- Продюсер
Марк
Кантон
- ФЛХудожник
Фрэнк
Л. Флеминг
- СШМонтажёр
Стюарт
Шилл
- ЭООператор
Эрнан
Отаньо
- МРОператор
Маурисио
Рубинстейн
- АСОператор
Айвен
Страсберг
- МАОператор
Мартин
Алгрен
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо