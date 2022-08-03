Власть в ночном городе. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Власть в ночном городе
2-й сезон
7-я серия

Власть в ночном городе (сериал, 2014) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

9.22014, Power
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джеймс Сейнт Патрик – владелец элитного ночного клуба в Нью-Йорке и образцовый отец семейства. Однако у его идеальной жизни есть теневая сторона, о которой не знает никто, кроме подельников. Джеймс – наркобарон, до которого мечтает добраться ФБР.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Власть в ночном городе»