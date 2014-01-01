Власть в ночном городе. Сезон 1. Серия 8
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Власть в ночном городе
1-й сезон
8-я серия

Власть в ночном городе (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

9.22014, Power
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Джеймс Сейнт Патрик – владелец элитного ночного клуба в Нью-Йорке и образцовый отец семейства. Однако у его идеальной жизни есть теневая сторона, о которой не знает никто, кроме подельников. Джеймс – наркобарон, до которого мечтает добраться ФБР.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Власть в ночном городе»