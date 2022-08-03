9.12020, Power Book II: Ghost
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
В амбициозном спин-оффе сюжет развернется через несколько дней после событий финала криминального сериала «Власть в ночном городе». В центре истории окажется Тарик, который ищет себя и пытается избавиться от гнетущего наследия отца. В актерском составе роскошное пополнение — одну из важных ролей исполнила икона хип-хопа и R&B Мэри Джей Блайдж.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- РХРежиссёр
Роб
Харди
- СШРежиссёр
Стюарт
Шилл
- ЭОРежиссёр
Эрнан
Отаньо
- ШСРежиссёр
Шена
Стейн
- Актёр
Майкл
Рейни мл.
- ДПАктёр
Джанни
Паоло
- ЛААктёр
Ловелл
Адамс-Грэй
- ВМАктёр
Вуди
МакКлейн
- ММАктёр
Метод
Мэн
- Актриса
Мэри
Джей Блайдж
- ШДАктёр
Шэйн
Джонсон
- ПХАктриса
Пейдж
Херд
- ККСценарист
Кортни
Кемп
- ККПродюсер
Кортни
Кемп
- ФЛХудожник
Фрэнк
Л. Флеминг
- ЖДХудожница
Жаклин
Джейкобсон Скарфо
- СШМонтажёр
Стюарт
Шилл
- КЛОператор
Кристофер
ЛяВассёр
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо